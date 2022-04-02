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Гибель Макса Левина: оккупанты убили безоружного фотожурналиста из стрелкового оружия - прокуратура

Киев • УНН

 • 153250 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Правоохранители начали досудебное расследование по факту убийства военными российской федерации украинского фотожурналиста Максима Левина в Киевской области. Об этом информирует пресс-служба Киевской областной прокуратуры, пишет УНН.

Гибель Макса Левина: оккупанты убили безоружного фотожурналиста из стрелкового оружия - прокуратура

Цитата

“Вышгородская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, по данным следствия, в марте текущего года пропала связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным, который освещал события, связанные с военной агрессией российской федерации на территории Киевской области.

“Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил рф убили путем двух выстрелов из стрелкового оружия”, - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры направлении на установление всех обстоятельств этого преступления, отметили в прокуратуре.

Дополнение

1 апреля после продолжительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

Левин известный украинский фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press,LB.ua, Hromadske.

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