В Україні російські окупанти обстрілами зруйнували 23 тис. км доріг

Цитата

“По всій Україні ми маємо 170 тисяч кілометрів доріг загального користування. І наразі деякі напрямки зруйновані вщент. По деяким просувалася важка техніка. Але ми це все фіксуємо. Станом на 3 квітня в нас зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг і 273 штучних споруди – це мости, шляхопроводи тощо”, – зазначив Івко.

Деталі

За інформацією, станом на сьогодні окупанти завдали руйнувань українським дорогам на суму 874 млрд гривень. Серед збитків – 835 млрд гривень саме на дороги та 39 млрд гривень на мости та штучні споруди.

Найбільше зруйновано дороги на сході, півдні і частині півночі.

Додамо

Як стало відомо, у Сумській області російські окупанти підірвали міст через річку Сейм, який вів з Путивля до Сум.