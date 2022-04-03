В Україні російські окупанти обстрілами зруйнували 23 тис. км доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За попередніми даними, в Україні внаслідок обстрілів російськими окупантами зруйновано 23 тис. км доріг та 273 штучні споруди. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає кореспондент УНН.
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“По всій Україні ми маємо 170 тисяч кілометрів доріг загального користування. І наразі деякі напрямки зруйновані вщент. По деяким просувалася важка техніка. Але ми це все фіксуємо. Станом на 3 квітня в нас зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг і 273 штучних споруди – це мости, шляхопроводи тощо”, – зазначив Івко.
Деталі
За інформацією, станом на сьогодні окупанти завдали руйнувань українським дорогам на суму 874 млрд гривень. Серед збитків – 835 млрд гривень саме на дороги та 39 млрд гривень на мости та штучні споруди.
Найбільше зруйновано дороги на сході, півдні і частині півночі.
Додамо
Як стало відомо, у Сумській області російські окупанти підірвали міст через річку Сейм, який вів з Путивля до Сум.