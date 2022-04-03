В Украине российские оккупанты обстрелами разрушили 23 тыс. км дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По предварительным данным, в Украине в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено 23 тыс. км дорог и 273 искусственных сооружения. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко, передает корреспондент УНН.
Цитата
“По всей Украине мы имеем 170 тысяч километров дорог общего пользования. И сейчас некоторые направления разрушены до основания. По некоторым продвигалась тяжелая техника. Но мы это все фиксируем. По состоянию на 3 апреля у нас разрушено 23 тысячи километров дорог и 273 искусственных сооружения - это мосты, путепроводы и тому подобное”, - сказал Ивко.
Детали
По информации, по состоянию на сегодня оккупанты нанесли разрушений украинским дорогам на сумму 874 млрд гривен. Среди убытков - 835 млрд гривен именно на дороги и 39 млрд гривен на мосты и искусственные сооружения.
Больше всего разрушены дороги на востоке, юге и части севера.
Добавим
Как стало известно, в Сумской области российские оккупанты взорвали мост через реку Сейм, который вел из Путивля до Сум.