В Украине российские оккупанты обстрелами разрушили 23 тыс. км дорог

Цитата

“По всей Украине мы имеем 170 тысяч километров дорог общего пользования. И сейчас некоторые направления разрушены до основания. По некоторым продвигалась тяжелая техника. Но мы это все фиксируем. По состоянию на 3 апреля у нас разрушено 23 тысячи километров дорог и 273 искусственных сооружения - это мосты, путепроводы и тому подобное”, - сказал Ивко.

Детали

По информации, по состоянию на сегодня оккупанты нанесли разрушений украинским дорогам на сумму 874 млрд гривен. Среди убытков - 835 млрд гривен именно на дороги и 39 млрд гривен на мосты и искусственные сооружения.

Больше всего разрушены дороги на востоке, юге и части севера.

Добавим

Как стало известно, в Сумской области российские оккупанты взорвали мост через реку Сейм, который вел из Путивля до Сум.