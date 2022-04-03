Окупанти підірвали міст з Путивля до Сум – голова ОДА

Цитата

“Міст через річку Сейм, підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум”, – написав він.

Додамо

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти сформували на Сумщині "коридор" для відходу, але водночас масово зайшли з рф у Конотопський район.