Окупанти підірвали міст з Путивля до Сум – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Сумській області російські окупанти підірвали міст через річку Сейм, який вів з Путивля до Сум. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.
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“Міст через річку Сейм, підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум”, – написав він.
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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти сформували на Сумщині "коридор" для відходу, але водночас масово зайшли з рф у Конотопський район.