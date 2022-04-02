Окупанти на Сумщині сформували "коридор" для відходу, масово зайшли з рф в Конотопський район - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти на Сумщині сформували "коридор" для відходу, при цьому масово зайшли з рф в Конотопський район, пише УНН.
Цитата
"Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території росії. Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на росію", - повідомив Живицький.
Деталі
Голова ОВА повідомив, що загарбники дуже бояться місцевих жителів і українських військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.
"У Бурині війська рф вчора обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу", - зазначив він.
Також, зі слів Живицького, у Бурині загарбники обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.
Він повідомив, що днями до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.
"Шосткинський район: ввечері, 31 березня, між Білопіллям та Путивлем військові рф затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені", - інформує голова ОВА.
З його слів, у Сумському районі окупанти вели хаотичний вогонь по селу Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.
"Будьте уважні до інформації, яка надається і дослухайтеся до заборон! Ще два дні тому ми оголосили про небезпеку пересуватися цивільному населенню! Це стосується Конотопського району і північної частини Роменського", - наголосив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти не залишать окремих рубежів у Київській і Чернігівській областях, але, як очікується, відійдуть впритул до кордону.