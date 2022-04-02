Оккупанты в Сумской области сформировали "коридор" для отхода, массово зашли из рф в Конотопский район - ОВА

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"Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории россии. Сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на россию", - сообщил Живицкий.

Детали

Глава ОВА сообщил, что захватчики очень боятся местных жителей и украинских военных, поэтому открывают беспорядочную стрельбу по людям, которые появляются у этой техники или вдоль движения колонн.

"В Бурыни войска рф вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь", - отметил он.

Также, по словам Живицкого, в Бурыни оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми. Двух местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

Он сообщил, что на днях в больницу района доставили местного жителя, попавшего под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

"Шосткинский район: вечером, 31 марта, между Белопольем и Путивлем военные рф задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными пропала. По состоянию на вчера их место пребывания неизвестно, телефоны выключены", - информирует глава ОВА.

По его словам, в Сумском районе оккупанты вели хаотичный огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения.

"Будьте внимательны к информации, которая предоставляется, и прислушивайтесь к запретам! Еще два дня назад мы объявили об опасности передвигаться гражданскому населению! Это касается Конотопского района и северной части Роменского", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты не оставят отдельных рубежей в Киевской и Черниговской областях, но, как ожидается, уйдут вплотную к границе.