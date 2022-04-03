Оккупанты взорвали мост из Путивля в Сумы – председатель ОГА

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“Мост через реку Сейм, взорван орками. Это был путь из Путивля в Сумы”, - написал Живицкий.

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Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты сформировали на Сумщине "коридор" для отхода, но в то же время массово зашли с рф в Конотопский район.