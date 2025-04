Президент Евросовета запустил хэштег “Бучанская резня” и анонсировал новые санкции против россии

Цитата

“Шокирован изображениями зверств российской армии на освобожденной Киевской области #Бучанская резня. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для преследования в международных судах”, - написал он.

Президент Европейского Союза также анонсировал новый пакет мощных санкций против российской федерации.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!

— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Добавим

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс такжезаявила, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Буче и других городах Украины.