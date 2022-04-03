Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей

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Генеральный секретарь ООН заявляет, что нападения на население в Украине будут продолжаться, подчеркивая, что это не "настоящий вывод российских войск" и что атаки в Украине будут продолжаться.

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"То, что мы видим, не является реальным выводом. Но мы видим, что россия перемещает свои войска, и они забирают часть из них, чтобы перевооружить их, подкрепить их, пополнить запасы. Нам не стоит быть слишком оптимистичными, поскольку атаки будут продолжаться", - сказал Гутерриш.

"Я глубоко шокирован изображениями мирных жителей, убитых в Буче, Украина. Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности", - заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН.

Напомним

США считают, что война в Украине "далека от завершения" - Белый дом.