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Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей

Киев • УНН

 • 139889 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что "независимое расследование" в отношении мирных жителей, убитых в Буче, является существенным для обеспечения эффективной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей

Подробности

Генеральный секретарь ООН заявляет, что нападения на население в Украине будут продолжаться, подчеркивая, что это не "настоящий вывод российских войск" и что атаки в Украине будут продолжаться.

Цитата

"То, что мы видим, не является реальным выводом. Но мы видим, что россия перемещает свои войска, и они забирают часть из них, чтобы перевооружить их, подкрепить их, пополнить запасы. Нам не стоит быть слишком оптимистичными, поскольку атаки будут продолжаться", - сказал Гутерриш.

"Я глубоко шокирован изображениями мирных жителей, убитых в Буче, Украина. Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности", - заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН.

Напомним

США считают, что война в Украине "далека от завершения" - Белый дом.

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