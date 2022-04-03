Моравецький вимагає негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів росії в Україні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63804 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 73295 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 83958 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89175 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99597 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152131 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71367 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151925 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109982 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69503 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3м/с
55%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21884 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23516 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24654 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13768 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14656 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63805 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152132 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175621 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151925 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96706 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99293 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43847 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47220 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61807 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Моравецький вимагає негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів росії в Україні

Київ • УНН

 • 126788 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, а також активи російських олігархів, а також негайно розірвати всі торгові відносини з росією. Про це чиновник написав у своєю Facebook, повідомляє УНН.

Моравецький вимагає негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів росії в Україні

Цитата

"Злочини, вчинені росією щодо майже 300 мешканців Бучі та інших міст за межами Києва, мають бути названі актами геноциду та розглядатися як такі. Усі винні, прямо чи опосередковано, мають бути суворо покарані міжнародним трибуналом.
Різанина у Бучі — це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та всього світу. Це жахливий крик про справедливість, свободу та право на життя, для основних та загальнолюдських цінностей", - повідомив глава уряду Польщі.

Деталі

Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, а також активи російських олігархів, а також негайно розірвати всі торгові відносини з росією.

"Європейські гроші мають перестати текти до кремля; путінському злочинному і все більш тоталітарному режиму треба нав'язати одну річ - санкції, які дійсно працюють", - закликав Моравецький

Премʼєр-міністр Польщі додав, що Україна має отримати більше зброї, якою вона зможе захистити жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць.

"Це наш політичний та моральний обов'язок. Вистачить фальшивих жестів та тактик ухилення. Досить! Пані Голова Європейської Комісії, пан Голова Європейської Ради, я вимагаю якнайшвидшого скликання Європейської Ради для обговорення злочинів росії та ефективних санкцій! - йдеться у заяві.

Додамо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти росії, наслідки яких відчують на собі путін та його прихильники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,625.32