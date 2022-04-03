Моравецький вимагає негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів росії в Україні

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"Злочини, вчинені росією щодо майже 300 мешканців Бучі та інших міст за межами Києва, мають бути названі актами геноциду та розглядатися як такі. Усі винні, прямо чи опосередковано, мають бути суворо покарані міжнародним трибуналом.

Різанина у Бучі — це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та всього світу. Це жахливий крик про справедливість, свободу та право на життя, для основних та загальнолюдських цінностей", - повідомив глава уряду Польщі.

Деталі

Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, а також активи російських олігархів, а також негайно розірвати всі торгові відносини з росією.

"Європейські гроші мають перестати текти до кремля; путінському злочинному і все більш тоталітарному режиму треба нав'язати одну річ - санкції, які дійсно працюють", - закликав Моравецький

Премʼєр-міністр Польщі додав, що Україна має отримати більше зброї, якою вона зможе захистити жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць.

"Це наш політичний та моральний обов'язок. Вистачить фальшивих жестів та тактик ухилення. Досить! Пані Голова Європейської Комісії, пан Голова Європейської Ради, я вимагаю якнайшвидшого скликання Європейської Ради для обговорення злочинів росії та ефективних санкцій! - йдеться у заяві.

Додамо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти росії, наслідки яких відчують на собі путін та його прихильники.