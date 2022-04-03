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Моравецкий требует немедленно созвать саммит ЕС по преступлениям россии в Украине

Киев • УНН

 • 126788 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, ЕС должен конфисковать все российские активы в западных банках, а также активы российских олигархов, а также немедленно разорвать все торговые отношения с россией. Об этом чиновник написал в своей Facebook, сообщает УНН.

Моравецкий требует немедленно созвать саммит ЕС по преступлениям россии в Украине

Цитата

"Преступления, совершенные россией в отношении почти 300 жителей Бучи и других городов за пределами Киева, должны быть названы актами геноцида и рассматриваться как таковые. Все виновные, прямо или косвенно, должны быть строго наказаны Международным трибуналом.

Резня в Буче — это больше, чем тревожный звонок для Европы и всего мира. Это ужасный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь, для основных и общечеловеческих ценностей", - сообщил глава правительства Польши.

Детали

Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен конфисковать все российские активы в западных банках, а также активы российских олигархов, а также немедленно разорвать все торговые отношения с россией.

"Европейские деньги должны перестать течь в кремль; путинскому преступному и все более тоталитарному режиму надо навязать одну вещь - санкции, которые действительно работают", - призвал Моравецкий

Премьер-министр Польши добавил, что Украина должна получить больше оружия, которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других мест.

"Это наш политический и моральный долг. Хватит фальшивых жестов и тактик уклонения. Хватит! Госпожа Председатель Европейской Комиссии, господин Председатель Европейского Совета, я требую скорейшего созыва Европейского Совета для обсуждения преступлений россии и эффективных санкций! - Говорится в заявлении.

Добавим

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в ближайшие дни ЕС примет новые санкции против россии, последствия которых почувствуют на себе путин и его сторонники.

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