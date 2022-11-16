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Президент Польши прокомментировал падение российских ракет на территории страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал падение российских ракет на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Radiozet.

Цитата

"Я проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента США Джо Байдена, а также премьер-министра Соединенного Королевства и Канцлера Германии о том, что наш посол будет присутствовать на завтрашнем заседании Североатлантического совета, которое состоится в 10:00 в штаб-квартире НАТО", — сказал Дуда.

Детали

Как ранее сообщал УНН, польский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой.

По словам Дуды, Байден заявил, что он предоставит поддержку Польше в виде американских экспертов, "которые помогут исследовать место этого трагического события. То есть это будет совместная работа".

В то же время Дуда сказал, что "случившееся все указывает на то, что это было единичное событие, ничто не указывает на то, что это повторится".

"У нас нет на данный момент четких доказательств, кто выпустил ракету. Следователи работают над этим вопросом и я верю, что они выяснят этот вопрос. Вероятнее всего это была ракета российского производства, но это все еще находится на стадии расследования", — добавил президент Польши.

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Добавим

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.

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