Президент Польщі прокоментував падіння російських ракет на території країни

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"Я поінформував Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента США Джо Байдена, а також прем'єр-міністра Сполученого Королівства та Канцлера Німеччини про те, що наш посол буде присутній на завтрашньому засіданні Північноатлантичної ради, яке відбудеться о 10:00 в штаб-квартирі НАТО", — сказав Дуда.

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Як раніше повідомляв УНН, польський лідер провів телефонну розмову з американським колегою.

За словами Дуди, Байден заявив, що він надасть підтримку Польщі у вигляді американських експертів, "які допоможуть дослідити місце цієї трагічної події. Тобто це буде спільна робота".

Водночас Дуда сказав, що "те, що сталося, все вказує на те, що це була одинична подія, ніщо не вказує на те, що це повториться".

"Ми не маємо на цей час чітких доказів, хто випустив ракету. Слідчі працюють над цим питанням і я вірю, що вони з'ясують це питання. Ймовірніше це була ракета російського виробництва, але це все ще знаходиться на стадії розслідування", — додав президент Польщі.

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Додамо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.