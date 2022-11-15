Президент США подзвонив Дуді після вибуху на прикордонні Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден подзвонив голові польської державі Анджею Дуді після вибуху на польському прикордонні. Про це інформує канцелярія президента Польщі, передає УНН.
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“Триває розмова президентів Польщі та Сполучених Штатів”, – йдеться в повідомленні.
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Міністр оборони США Ллойд Остін планує поговорити з польським колегою Маріушем Блащаком.
Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчорашнє потрапляння російської ракети на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей.