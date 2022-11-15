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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 74651 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 87652 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 123165 перегляди

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31 березня, 15:02 • 152165 перегляди

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31 березня, 14:30 • 198427 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 209054 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

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Президент США подзвонив Дуді після вибуху на прикордонні Польщі

Президент США подзвонив Дуді після вибуху на прикордонні Польщі

Київ • УНН

 • 354230 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден подзвонив голові польської державі Анджею Дуді після вибуху на польському прикордонні. Про це інформує канцелярія президента Польщі, передає УНН.

Цитата

“Триває розмова президентів Польщі та Сполучених Штатів”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін планує поговорити з польським колегою Маріушем Блащаком.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вчорашнє потрапляння російської ракети на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей.

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