НАТО стежить за ситуацією: Столтенберг обговорив з президеном Польщі вибух на прикордонні

Цитата

“Поговорив з президентом Анджеєм Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі. НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені”, – написав він.

Доповнення

Щойно з'явилися повідомлення про падіння російських ракет на території Польщі, на підтримку цієї країни виступили її сусіди та найближчі союзники, країни Балтії.

Як заявив прес-секретар уряду Пьотр Мюллер після термінового засідання Ради безпеки і оборони країни, польська влада після сьогоднішнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.

Нагадаємо

Дві російські ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.