НАТО стежить за ситуацією: Столтенберг обговорив з президеном Польщі вибух на прикордонні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогоднішнє потрапляння російської ракети на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей. Про це генсек НАТО повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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“Поговорив з президентом Анджеєм Дудою про вибух у Польщі. Я висловив свої співчуття з приводу загибелі. НАТО стежить за ситуацією, а члени Альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені”, – написав він.
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Щойно з'явилися повідомлення про падіння російських ракет на території Польщі, на підтримку цієї країни виступили її сусіди та найближчі союзники, країни Балтії.
Як заявив прес-секретар уряду Пьотр Мюллер після термінового засідання Ради безпеки і оборони країни, польська влада після сьогоднішнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.
Нагадаємо
Дві російські ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.