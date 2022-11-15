Ряд країн виступили на підтримку Польщі через попадання російських ракет на її територію

Деталі

"Литва твердо солідарна з Польщею. Кожен дюйм території НАТО має бути захищений!" – написав президент Литви Гітанас Науседа. Він також написав, що новини з Польщі його непокоїть, і він підтримує зв'язок із польськими колегами.

МЗС Естонії у Twitter запевнило, що Естонія солідарна з Польщею і готова разом із союзниками, з якими зараз йдуть консультації, захищати "кожний дюйм території НАТО".

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив співчуття полякам, а також заявив, що, на його думку, блок НАТО зараз має, по-перше, діяти за статтею 4 Північноатлантичного договору, а по-друге, забезпечити захист українського повітряного простору.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над у своєму Twitter написав, що "дуже стурбований падінням російських ракет до Польщі і Росія має пояснити, що сталося".

Стаття 4 Північноатлантичного договору говорить: "Учасники договору проводять консультації у випадку, коли, на думку будь-якого з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якого з них опинилася під загрозою".

Нагадаємо

Дві російські ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.