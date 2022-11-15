Ряд країн виступили на підтримку Польщі через попадання російських ракет на її територію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Щойно з'явилися повідомлення про падіння російських ракет на території Польщі, на підтримку цієї країни виступили її сусіди та найближчі союзники, країни Балтії, передає УНН.
Деталі
"Литва твердо солідарна з Польщею. Кожен дюйм території НАТО має бути захищений!" – написав президент Литви Гітанас Науседа. Він також написав, що новини з Польщі його непокоїть, і він підтримує зв'язок із польськими колегами.
МЗС Естонії у Twitter запевнило, що Естонія солідарна з Польщею і готова разом із союзниками, з якими зараз йдуть консультації, захищати "кожний дюйм території НАТО".
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив співчуття полякам, а також заявив, що, на його думку, блок НАТО зараз має, по-перше, діяти за статтею 4 Північноатлантичного договору, а по-друге, забезпечити захист українського повітряного простору.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Над у своєму Twitter написав, що "дуже стурбований падінням російських ракет до Польщі і Росія має пояснити, що сталося".
Стаття 4 Північноатлантичного договору говорить: "Учасники договору проводять консультації у випадку, коли, на думку будь-якого з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якого з них опинилася під загрозою".
Нагадаємо
Дві російські ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.