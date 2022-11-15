Ряд стран выступили в поддержку Польши из-за попадания российских ракет на ее территорию

Детали

"Литва твердо солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен!" – написал президент Литвы Гитанас Науседа. Он также написал, что новости из Польши его беспокоят, и он поддерживает связь с польскими коллегами.

МИД Эстонии в Twitter заверил, что Эстония солидарна с Польшей и готова вместе с союзниками, с которыми сейчас идут консультации, защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнования полякам, а также заявил, что, по его мнению, блок НАТО сейчас должен, во-первых, действовать по статье 4 Североатлантического договора, а во-вторых, обеспечить защиту украинского воздушного пространства.

Министр обороны Словакии Ярослав Над в своем Twitter написал, что "очень озабочен падением российских ракет в Польшу и Россия должна объяснить, что произошло".

Статья 4 Североатлантического договора гласит: "Участники договора проводят консультации в случае, когда, по мнению любого из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из них оказалась под угрозой".

Напомним

Две российские ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.