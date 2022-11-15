НАТО следит за ситуацией: Столтенберг обсудил с президентом Польши взрыв на пограничных

Цитата

“Побеседовал с президентом Анджеем Дудой о взрыве в Польше. Я выразил свои соболезнования по поводу гибели. НАТО следит за ситуацией, а члены Североатлантического союза проводят тесные консультации. Важно, чтобы все факты были установлены”, – написал он.

Дополнение

Как только появились сообщения о падении российских ракет на территории Польши, в поддержку этой страны выступили ее соседи и ближайшие союзники, страны Балтии.

Как заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер после срочного заседания Совета безопасности и обороны страны, польские власти после сегодняшнего инцидента решили повысить боеготовность некоторых воинских частей.

Напомним

Две российские ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.