Президент США позвонил Дуди после взрыва на границе Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонил главе польского государства Анджею Дуди после взрыва на польской границе. Об этом информирует канцелярия президента Польши, передает УНН.
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“Продолжается разговор президентов Польши и Соединенных Штатов”, – говорится в сообщении.
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Министр обороны США Ллойд Остин планирует поговорить с польским коллегой Мариушем Блащаком.
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вчерашнее попадание российской ракеты на территорию Польши, что привело к гибели двух человек.