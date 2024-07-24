Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о "клубе белого бизнеса", который неоднократно критиковало бизнес-сообщество и экспертная среда. Об этом сообщил председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, пишет УНН.



"Президентом подписан закон о Клубе Белого Бизнеса!", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Председатель налогового комитета Рады продолжает убеждать, что этот закон поможет преодолеть "теневиков" и коррупцию. "В который раз подчеркиваю, что государство и белый бизнес являются абсолютными союзниками в борьбе с теневиками и коррупционерами. Именно по этой грани противостояния мы вместе эффективно преодолеем тень, а главное коррупцию", - отметил он.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.



Добавим

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию "клуба белого бизнеса". Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики.