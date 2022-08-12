Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Южной Кореи объявил в пятницу о помиловании вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ-Ёна по делу о взяточничестве, сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Это стало первым помилованием президента Юн Сок Ёля с момента вступления в должность в мае этого года.
Ёль помиловал Ёна, председателя Lotte Group Син Дон Бина и еще 1691 человека по случаю годовщины Дня освобождения на следующей неделе, сообщает информационное агентство Yonhap.
Ли Дже-Ён был условно-досрочно освобожден в прошлом году после того, как отсидел 19 месяцев за подкуп бывшего президента Южной Кореи Пак Кин Хэ.
Ранее сообщалось, что Ёль также объявит о помиловании 81-летнего бывшего президента Ли Мён Бака, но его имя не было включено в список.
Добавим
Южная Корея имеет давнюю традицию объявлять президентские амнистии в канун Дня освобождения и на Рождество.
Помимо помилования, осужденные высшие руководители часто получали снисхождение от судов с условными сроками тюремного заключения из-за того, что длительное отсутствие в высшем руководстве нанесло бы ущерб экономике Южной Кореи.
Объявление, сделанное в пятницу, было сделано в связи с тем, что ключевая роль Samsung в мировой полупроводниковой промышленности – крупнейшего в мире производителя микросхем памяти – находится в центре внимания на фоне глобального дефицита поставок из-за перебоев в связи с пандемией коронавируса.
США просят Южную Корею присоединиться к предлагаемому альянсу чипов из четырех участников — США, Южной Кореи, Тайваня и Японии — чтобы противостоять Китаю в секторе, который имеет решающее значение для мировой экономики и экономической безопасности.
Аналитики говорят, что лидер Samsung может играть более активную роль в управлении компанией после помилования, в том числе может стать председателем совета директоров, высшая должность в компании, которая оставалась вакантной после смерти его отца два года назад.