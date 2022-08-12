Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 14877 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 25522 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 60969 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 102366 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136553 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133683 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288611 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136930 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123445 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385651 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 16137 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 12948 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20663 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20467 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 7320 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 14887 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288612 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307476 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385652 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 361263 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4986 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82804 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116209 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135859 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174358 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

Киев • УНН

 • 124774 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Южной Кореи объявил в пятницу о помиловании вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ-Ёна по делу о взяточничестве, сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

Детали

Это стало первым помилованием президента Юн Сок Ёля с момента вступления в должность в мае этого года.

Ёль помиловал Ёна, председателя Lotte Group Син Дон Бина и еще 1691 человека по случаю годовщины Дня освобождения на следующей неделе, сообщает информационное агентство Yonhap.

Ли Дже-Ён был условно-досрочно освобожден в прошлом году после того, как отсидел 19 месяцев за подкуп бывшего президента Южной Кореи Пак Кин Хэ.

Ранее сообщалось, что Ёль также объявит о помиловании 81-летнего бывшего президента Ли Мён Бака, но его имя не было включено в список.

Добавим

Южная Корея имеет давнюю традицию объявлять президентские амнистии в канун Дня освобождения и на Рождество.

Помимо помилования, осужденные высшие руководители часто получали снисхождение от судов с условными сроками тюремного заключения из-за того, что длительное отсутствие в высшем руководстве нанесло бы ущерб экономике Южной Кореи.

Объявление, сделанное в пятницу, было сделано в связи с тем, что ключевая роль Samsung в мировой полупроводниковой промышленности – крупнейшего в мире производителя микросхем памяти – находится в центре внимания на фоне глобального дефицита поставок из-за перебоев в связи с пандемией коронавируса.

США просят Южную Корею присоединиться к предлагаемому альянсу чипов из четырех участников — США, Южной Кореи, Тайваня и Японии — чтобы противостоять Китаю в секторе, который имеет решающее значение для мировой экономики и экономической безопасности.

Аналитики говорят, что лидер Samsung может играть более активную роль в управлении компанией после помилования, в том числе может стать председателем совета директоров, высшая должность в компании, которая оставалась вакантной после смерти его отца два года назад.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28