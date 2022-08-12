Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

Детали

Это стало первым помилованием президента Юн Сок Ёля с момента вступления в должность в мае этого года.

Ёль помиловал Ёна, председателя Lotte Group Син Дон Бина и еще 1691 человека по случаю годовщины Дня освобождения на следующей неделе, сообщает информационное агентство Yonhap.

Ли Дже-Ён был условно-досрочно освобожден в прошлом году после того, как отсидел 19 месяцев за подкуп бывшего президента Южной Кореи Пак Кин Хэ.

Ранее сообщалось, что Ёль также объявит о помиловании 81-летнего бывшего президента Ли Мён Бака, но его имя не было включено в список.

Добавим

Южная Корея имеет давнюю традицию объявлять президентские амнистии в канун Дня освобождения и на Рождество.

Помимо помилования, осужденные высшие руководители часто получали снисхождение от судов с условными сроками тюремного заключения из-за того, что длительное отсутствие в высшем руководстве нанесло бы ущерб экономике Южной Кореи.

Объявление, сделанное в пятницу, было сделано в связи с тем, что ключевая роль Samsung в мировой полупроводниковой промышленности – крупнейшего в мире производителя микросхем памяти – находится в центре внимания на фоне глобального дефицита поставок из-за перебоев в связи с пандемией коронавируса.

США просят Южную Корею присоединиться к предлагаемому альянсу чипов из четырех участников — США, Южной Кореи, Тайваня и Японии — чтобы противостоять Китаю в секторе, который имеет решающее значение для мировой экономики и экономической безопасности.

Аналитики говорят, что лидер Samsung может играть более активную роль в управлении компанией после помилования, в том числе может стать председателем совета директоров, высшая должность в компании, которая оставалась вакантной после смерти его отца два года назад.