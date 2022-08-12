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Президент Південної Кореї помилував віце-президента Samsung

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Південної Кореї оголосив у п'ятницю про помилування віце-президента Samsung Electronics Лі Дже-Йона у справі про хабарництво, повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

Президент Південної Кореї помилував віце-президента Samsung

Деталі

Це стало першим помилуванням президента Юн Сок Йоля з моменту вступу на посаду у травні цього року.

Йоль помилував Йона, голову Lotte Group Сін Дон Біна та ще 1691 людину з нагоди річниці Дня визволення наступного тижня, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Лі Дже-Йон був умовно-достроково звільнений минулого року після того, як відсидів 19 місяців за підкуп колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хє.

Раніше повідомлялося, що Йоль також оголосить про помилування 81-річного колишнього президента Лі Мьон Бака, але його ім'я не було включено до списку.

Додамо

Південна Корея має давню традицію оголошувати президентські амністії напередодні Дня визволення та на Різдво.

Крім помилування, засуджені вищі керівники часто отримували поблажку від судів з умовними термінами тюремного ув'язнення через те, що тривала відсутність у вищому керівництві завдала б збитків економіці Південної Кореї.

Оголошення, зроблене в п'ятницю, було зроблено у зв'язку з тим, що ключова роль Samsung у світовій напівпровідниковій промисловості - найбільшого у світі виробника мікросхем пам'яті - знаходиться в центрі уваги на тлі глобального дефіциту поставок через перебої у зв'язку з пандемію коронавірусу.

США просять Південну Корею приєднатися до пропонованого альянсу чіпів із чотирьох учасників — США, Південної Кореї, Тайваню та Японії — щоб протистояти Китаю у секторі, який має вирішальне значення для світової економіки та економічної безпеки.

Аналітики кажуть, що лідер Samsung може відігравати активнішу роль в управлінні компанією після помилування, зокрема стати головою ради директорів, найвища посада в компанії, яка залишалася вакантною після смерті його батька два роки тому.

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