Президент поддерживает срочное голосование по блокировке сайтов с пиратским контентом - нардеп

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил необходимость срочного голосования за законопроект о государственной поддержке кинематографии с поправками Президента и утверждает, что глава государства поддерживает соответствующее решение. Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Мы встречались с Президентом Украины и еще раз пришли к общему выводу о необходимости срочно проголосовать с его поправками закон о государственной поддержке кинематографии", - сказал Н.Княжицкий.

Депутат рассчитывает, что во вторник получит предложения Главы государства и подчеркивает необходимость рассмотреть их в среду.

"И были бы очень благодарны, и Президент тоже это поддерживает, и наша фракция поддерживает, и другие фракции поддерживают, если бы на четверг мы могли поставить эти предложения Президента на голосование и проголосовать в целом этот законопроект", - сказал Н. Княжицкий.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что является "огромным сторонником и агитатором законопроекта о кино".

"И конечно, сделаю все возможное, чтобы он чем быстрее попал в повестку дня", - заверил А.Парубий.

По его словам, необходимо будет обсудить,   произойдет ли это  в этот четверг, 23 марта, или уже на следующей пленарной неделе.

Отметил, что законопроект о господдержке кино, кроме поддержки кинематографа предусматривает механизм блокировки сайтов с пиратским контентом. Если депутаты не поддержат указанные изменения, США могут применить санкции к украинским производителям.

Как сообщал УНН, в Киеве в декабре правоохранители прекратили деятельность "пиратского" сайта, владельцы которого на протяжении длительного времени нарушали авторские права известных в мире компаний - членов Motion Picture Association.

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