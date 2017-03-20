Президент поддерживает срочное голосование по блокировке сайтов с пиратским контентом - нардеп

"Мы встречались с Президентом Украины и еще раз пришли к общему выводу о необходимости срочно проголосовать с его поправками закон о государственной поддержке кинематографии", - сказал Н.Княжицкий.

Депутат рассчитывает, что во вторник получит предложения Главы государства и подчеркивает необходимость рассмотреть их в среду.

"И были бы очень благодарны, и Президент тоже это поддерживает, и наша фракция поддерживает, и другие фракции поддерживают, если бы на четверг мы могли поставить эти предложения Президента на голосование и проголосовать в целом этот законопроект", - сказал Н. Княжицкий.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что является "огромным сторонником и агитатором законопроекта о кино".

"И конечно, сделаю все возможное, чтобы он чем быстрее попал в повестку дня", - заверил А.Парубий.

По его словам, необходимо будет обсудить, произойдет ли это в этот четверг, 23 марта, или уже на следующей пленарной неделе.

Отметил, что законопроект о господдержке кино, кроме поддержки кинематографа предусматривает механизм блокировки сайтов с пиратским контентом. Если депутаты не поддержат указанные изменения, США могут применить санкции к украинским производителям.

Как сообщал УНН, в Киеве в декабре правоохранители прекратили деятельность "пиратского" сайта, владельцы которого на протяжении длительного времени нарушали авторские права известных в мире компаний - членов Motion Picture Association.