Президент підтримує термінове голосування щодо блокування сайтів з піратським контентом - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький наголосив на необхідності термінового голосування за законопроект про державну підтримку кінематографії з поправками Президента і стверджує, що Глава держави підтримує відповідне рішення. Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Ми зустрічалися з Президентом України і ще раз дійшли спільного висновку про необхідність терміново проголосувати з його поправками закон про державну підтримку кінематографії”, — сказав Княжицький.
Депутат розраховує, що у вівторок отримає пропозиції Глави держави і наголошує на необхідності розглянути їх у середу.
“І були б дуже вдячні, і Президент теж це підтримує, і наша фракція підтримує, і інші фракції підтримують, якби на четвер ми могли поставити ці пропозиції Президента на голосування і проголосувати загалом цей законопроект”, — сказав М.Княжицький.
У свою чергу голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що є “величезним прихильником та агітатором законопроекту про кіно”.
“І звичайно, зроблю все можливе, щоб він чим швидше потрапив до порядку денного”, — запевнив А.Парубій.
За його словами, необхідно буде обговорити, чи це відбудеться в цей четверг, 23 березня, або вже наступного пленарного тижня.
Зауважив, що законопроект про держпідтримку кіно, окрім підтримку кінематографу передбачає механізм блокування сайтів з піратських контентом. Якщо депутати не підтримають вказані зміни, США можуть застосувати санкції до українських виробників.
Як повідомляв УНН, у Києві в грудні правоохоронці припинили діяльність “піратського” веб-сайту, власники якого упродовж тривалого часу порушували авторські права відомих у світі компаній — членів Motion Picture Association.