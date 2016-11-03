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Президент подписал законы о благотворительных телекоммуникационных сообщениях

Президент подписал законы о благотворительных телекоммуникационных сообщениях

Киев • УНН

 • 9679 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко утвердил законы о благотворительных телекоммуникационных сообщениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для внедрения благотворительных телекоммуникационных сообщений". Документ принят парламентом 6 октября 2016 г..

Закон направлен на реформирование действующего законодательства для создания благоприятных условий внедрения и развития благотворительности.

Документом законодательно нормируется механизм сбора средств на благотворительные цели с помощью благотворительных телекоммуникационных сообщений. Вводится понятие "благотворительное телекоммуникационное сообщение" и вводится сбор благотворительных пожертвований операторами телекоммуникаций среди абонентов исключительно при наличии согласия оператора и заключения им договора с выбранной неприбыльной организацией.

Законом предусматривается внесение изменения в законы "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", "О платежных системах и переводе средств в Украине", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О телекоммуникациях", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Также Президент подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для внедрения благотворительных телекоммуникационных сообщений".

Закон направлен на реформирование действующего законодательства для создания благоприятных условий по внедрению и развитию благотворительности путем направления телекоммуникационных сообщений, что обеспечит перечисление на благотворительность всей заявленной абонентом суммы.

Законом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции оператора телекоммуникаций по предоставлению телекоммуникационных услуг в части осуществления благотворительного телекоммуникационного сообщения на благотворительные цели (дополнение новым пунктом статью 197 Налогового кодекса Украины), а также предоставляется право операторам телекоммуникаций уменьшать налоговые обязательства на сумму налога на добавленную стоимость начисленную на часть суммы предоплаты за телекоммуникационные услуги перечисленную в качестве благотворительного пожертвования по поручению абонента (дополнение пункта 192.2 статьи 192 Налогового кодекса Украины).

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