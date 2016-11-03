Президент підписав закони про благодійні телекомунікаційні повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко затвердив закони щодо благодійних телекомунікаційних повідомлень, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Президент підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень”. Документ ухвалений Парламентом 6 жовтня 2016 року.
Закон спрямований на реформування чинного законодавства задля створення сприятливих умов впровадженню і розвитку благодійності.
Документом законодавчо унормовується механізм збирання коштів на благодійні цілі за допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень. Вводиться поняття “благодійне телекомунікаційне повідомлення” та запроваджується збір благодійних пожертв операторами телекомунікацій серед абонентів виключно за наявності згоди оператора та укладення ним договору із обраною неприбутковою організацією.
Законом передбачається внесення зміни до законів “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про телекомунікації”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
Також Президент підписав Закон “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень”.
Закон спрямований на реформування чинного законодавства для створення сприятливих умов із впровадження та розвитку благодійності шляхом надсилання телекомунікаційних повідомлень, що забезпечить перерахування на благодійність всієї заявленої абонентом суми.
Законом звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції оператора телекомунікацій із надання телекомунікаційних послуг в частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі (доповнення новим пунктом статтю 197 Податкового кодексу України), а також надається право операторам телекомунікацій зменшувати податкові зобов’язання на суму податку на додану вартість нараховану на частину суми передоплати за телекомунікаційні послуги перераховану у якості благодійної пожертви за дорученням абонента (доповнення пункту 192.2 статті 192 Податкового кодексу України).