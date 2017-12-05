Президент подписал Закон о жилищно-коммунальные услуги

"Документом осовремениваються правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности", - говорится в сообщении

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Отмечается что, по нормам Закона определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования по предоставлению таких услуг и основы их коммерческого учета, порядок оплаты за их предоставление и применения социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект поддержали 262 народных депутатов.