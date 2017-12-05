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Президент підписав Закон про житлово-комунальні послуги

Президент підписав Закон про житлово-комунальні послуги

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент підписав Закон про житлово-комунальні послуги. Реалізація положень Закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.

"Документом осучаснюються правові, економічні та організаційні засади надання споживачам житлово-комунальних послуг, а також запроваджуються новітні моделі договірних взаємовідносин між споживачами та виконавцями послуг, побудовані на принципах відкритості, прозорості та взаємної відповідальності," - йдеться в повідомленні

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці працюватимуть 65 сервісних центрів, де можна сплатити за всі житлово-комунальні послуги

Зазначається що, за нормами Закону визначено перелік житлово-комунальних послуг, загальні вимоги щодо надання таких послуг та організаційні засади їх комерційного обліку, порядок оплати за їх надання та застосування соціальних нормативів, порядок і особливості укладання, зміни та припинення договорів суб’єктами правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги. Відповідний законопроект підтримали 262 народних депутатів.

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