Президент підписав Закон про житлово-комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент підписав Закон про житлово-комунальні послуги. Реалізація положень Закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.
"Документом осучаснюються правові, економічні та організаційні засади надання споживачам житлово-комунальних послуг, а також запроваджуються новітні моделі договірних взаємовідносин між споживачами та виконавцями послуг, побудовані на принципах відкритості, прозорості та взаємної відповідальності," - йдеться в повідомленні
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Зазначається що, за нормами Закону визначено перелік житлово-комунальних послуг, загальні вимоги щодо надання таких послуг та організаційні засади їх комерційного обліку, порядок оплати за їх надання та застосування соціальних нормативів, порядок і особливості укладання, зміни та припинення договорів суб’єктами правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги. Відповідний законопроект підтримали 262 народних депутатів.