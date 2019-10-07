Президент подписал указ о создании условий для перехода граждан и проезда в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 738/2019 “О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда”, пишет УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
В тексте документа указано, что: “В целях создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда „Станица Луганская“ и других контрольных пунктов въезда/выезда”.
Указом установлено:
1. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации безотлагательно принять в установленном порядке мероприятий, связанных с восстановлением до 27 ноября 2019 года разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройством контрольного пункта в съезда/выезда “Станица Луганская”, обеспечив, в частности: налаживание эффективного взаимодействия субъектов, вовлеченных в ремонтно-восстановительных работ; доступ исполнителей ремонтно-восстановительных работ на соответствующие объекты и их безопасность; круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники; своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец; бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда/выезда “Станица Луганская”.
2. Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры касательно: четкого нормирования вопросов обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/ выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов въезда/выезда определенным центральным органом исполнительной власти; проработка вопроса об упрощении въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения; обеспечение улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк (на участке Старобельск — Счастье) и Т1306 Северодонецк — Новоайдар.
“Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — добавили в ОП.
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