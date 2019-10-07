Президент подписал указ о создании условий для перехода граждан и проезда в Станице Луганской

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 30021 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 56477 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 65918 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 111654 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 167951 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 161678 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 215205 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201318 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 437328 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233565 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3.1м/с
53%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 48871 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 45893 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 46459 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 29018 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 20083 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 195678 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 180755 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 267195 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 437286 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 539069 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 111583 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 60885 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 58567 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 64798 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 95142 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Президент подписал указ о создании условий для перехода граждан и проезда в Станице Луганской

Киев • УНН

 • 16115 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 738/2019 “О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда”, пишет УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Президент подписал указ о создании условий для перехода граждан и проезда в Станице Луганской

В тексте документа указано, что: “В целях создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда „Станица Луганская“ и других контрольных пунктов въезда/выезда”.

Указом установлено:

1. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации безотлагательно принять в установленном порядке мероприятий, связанных с восстановлением до 27 ноября 2019 года разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройством контрольного пункта в съезда/выезда “Станица Луганская”, обеспечив, в частности: налаживание эффективного взаимодействия субъектов, вовлеченных в ремонтно-восстановительных работ; доступ исполнителей ремонтно-восстановительных работ на соответствующие объекты и их безопасность; круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники; своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец; бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда/выезда “Станица Луганская”.

2. Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры касательно: четкого нормирования вопросов обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/ выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов въезда/выезда определенным центральным органом исполнительной власти; проработка вопроса об упрощении въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения; обеспечение улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк (на участке Старобельск — Счастье) и Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

“Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — добавили в ОП.

Как писал УНН, Зеленский назначил своего помощника Ермака в наблюдательный совет “Укроборонпрома”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23