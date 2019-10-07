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Президент підписав указ щодо створення умов для переходу громадян і проїзду у Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 738/2019 “Про невідкладні заходи щодо створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області та на відповідних контрольних пунктах в’їзду/виїзду”, пише УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Президент підписав указ щодо створення умов для переходу громадян і проїзду у Станиці Луганській

У тексті документа вказано, що: “З метою створення умов для переходу громадян та проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області, забезпечення відновлення зруйнованого мостового переходу, а також належного облаштування контрольного пункту в’їзду/виїзду „Станиця Луганська“ та інших контрольних пунктів в’їзду/виїзду”.

Указом встановлено:

1. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації невідкладно вжити в установленому порядку заходів, пов’язаних з відновленням до 27 листопада 2019 року зруйнованого мостового переходу через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області, а також облаштуванням контрольного пункту в’їзду/виїзду “Станиця Луганська”, забезпечивши, зокрема: налагодження ефективної взаємодії суб’єктів, залучених до ремонтно-відновлювальних робіт; доступ виконавців ремонтно-відновлювальних робіт на відповідні об’єкти та їх безпеку; цілодобову охорону та освітлення місць зберігання будівельних матеріалів, а також залучених до виконання ремонтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів та спеціалізованої інженерної техніки; своєчасне виконання робіт щодо монтажу тимчасової мостової конструкції з метою створення зручних умов для проходу громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець; безперебійне функціонування контрольного пункту в’їзду/виїзду “Станиця Луганська”.

2. Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо: чіткого унормування питань облаштування, утримання та функціонування контрольних пунктів в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій, опрацювавши питання щодо доцільності здійснення функцій з облаштування, утримання та обслуговування таких контрольних пунктів в’їзду/виїзду визначеним центральним органом виконавчої влади; опрацювання питання стосовно спрощення в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій, а також організації надання на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю в’їзду/виїзду осіб, транспортних засобів та товарів, які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій, медичної допомоги, допомоги у пересуванні особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення; забезпечення покращення умов проїзду та безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк (на ділянці Старобільськ — Щастя) та Т1306 Сєвєродонецьк — Новоайдар.

“Указ набирає чинності з дня його опублікування”, — додали в ОП.

Як писав УНН, Зеленський призначив свого помічника Єрмака у наглядову раду “Укроборонпрому”.

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