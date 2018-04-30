Президент подписал указ об отмене АТО и начало операции Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил. Об этом сегодня заявил Глава государства, передает УНН.
"Этим указом вводится в действие решение нацбезопасности и обороны Украины об отмене формата широкомасштабной антитеррористической операции, которая была введена в 2014 году. АТО закончено", - подчеркнул он.
Также глава государства подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.