Президент підписав указ про скасування АТО і початок операції Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил. Про це сьогодні заявив Глава держави, передає УНН.
“Цим указом вводиться в дію рішення Нацбезпеки і оборони України про скасування формату широкомасштабної антитерористичної операції, яка була запроваджена у 2014 році. АТО закінчено”, — наголоси він.
Також глава держави підписав наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних Сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.
Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил.