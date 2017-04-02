Президент Парагвая уволил начальника полиции и главу МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Парагвая Орасио Картес отправил в отставку министра внутренних дел и начальника национальной полиции после массовых протестов, обернулись смертью человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечают, что погибший был молодежным лидером местной Настоящей радикально-либеральной партии. В ее офис в Асунсьоне ворвалась полиция, причем, по оценке лидера партии Эфраин Алегре, полицейские действовали очень жестко.
Как сообщил в своем заявлении МВД, по факту смерти молодого человека будет начато расследование. Позже стало известно об отставке министра внутренних дел Фаддея Рохаса и начальника полиции Криспуло Сотело.
"Мы работаем над тем, чтобы определить ответственных", - сообщил в ходе пресс-конференции Лоренцо Лескано, временно исполняющий обязанности главы МВД.
Как сообщал УНН, в Парагвае протестующие подожгли здание конгресса после того, как сенат принял поправку, разрешающую президенту страны Орасио Картес баллотироваться еще на один срок.
Среди как минимум 211 задержанных - не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет свидетельство всего в 12 задержанных. СМИ сообщали, что еще как минимум 30 человек получили ранения.