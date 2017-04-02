Президент Парагвая уволил начальника полиции и главу МВД

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62052 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164891 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121043 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119344 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105240 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107291 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103752 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156651 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Президент Парагвая уволил начальника полиции и главу МВД

Президент Парагвая уволил начальника полиции и главу МВД

Киев  •  УНН

 • 13459 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Парагвая Орасио Картес отправил в отставку министра внутренних дел и начальника национальной полиции после массовых протестов, обернулись смертью человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечают, что погибший был молодежным лидером местной Настоящей радикально-либеральной партии. В ее офис в Асунсьоне ворвалась полиция, причем, по оценке лидера партии Эфраин Алегре, полицейские действовали очень жестко.

Как сообщил в своем заявлении МВД, по факту смерти молодого человека будет начато расследование. Позже стало известно об отставке министра внутренних дел Фаддея Рохаса и начальника полиции Криспуло Сотело.

"Мы работаем над тем, чтобы определить ответственных", - сообщил в ходе пресс-конференции Лоренцо Лескано, временно исполняющий обязанности главы МВД.

Как сообщал УНН, в Парагвае протестующие подожгли здание конгресса после того, как сенат принял поправку, разрешающую президенту страны Орасио Картес баллотироваться еще на один срок.

Среди как минимум 211 задержанных - не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет свидетельство всего в 12 задержанных. СМИ сообщали, что еще как минимум 30 человек получили ранения.

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