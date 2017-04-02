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Президент Парагваю звільнив начальника поліції і голову МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Парагваю Орасіо Картес відправив у відставку міністра внутрішніх справ і начальника національної поліції після масових протестів, що обернулися смертю людини, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зазначають, що загиблий був молодіжним лідером місцевої Справжньою радикально-ліберальної партії. В її офіс в Асунсьйоні увірвалася поліція, причому, за оцінкою лідера партії Ефраін Алегре, поліцейські діяли дуже жорстко.

Як повідомило в своїй заяві МВС, за фактом смерті молодої людини буде розпочато розслідування. Пізніше стало відомо про відставку міністра внутрішніх справ Тадея Рохаса і начальника поліції Кріспуло Сотело.

“Ми працюємо над тим, щоб визначити відповідальних,” — повідомив в ході прес-конференції Лоренцо Лескано, тимчасово виконуючий обов’язки глави МВС.

Як повідомляв УНН, у Парагваї протестуючі підпалили будівлю конгресу після того, як сенат прийняв поправку, що дозволяє президенту країни Орасіо Картес балотуватися ще на один термін.

Серед як мінімум 211 затриманих — не менше чотирьох неповнолітніх, вони доставлені в поліцейські ділянки. При цьому прокуратура Парагваю повідомляє, що зараз бере свідчення всього у 12 затриманих. ЗМІ повідомляли, що ще як мінімум 30 людей отримали поранення.

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