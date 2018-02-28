Президент ожидает скорейшего назначения главы НБУ и членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады назначения председателя Национального банка, членов Центральной избирательной комиссии и других решений в ближайшее время. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"Я ожидаю от парламента важнейших решений. Причем уже в течение ближайших недель решений по кадровым вопросам. Речь идет о голосовании за председателя Национального банка. Мы имеем обращения наших международных партнеров, МВФ", - сказал он.
Также, по словам Президента, важным является в ближайшее время назначение обновленного состава ЦИК, завершение доукомплектования Конституционного суда и тому подобное.
Напомним, Рада в четверг может голосовать за новый состав ЦИК.