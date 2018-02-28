Президент очікує на найшвидше призначення голови НБУ та членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує від Верховної Ради призначення голови Національного банку, членів Центральної виборчої комісії та інших рішень вже найближчим часом. Про це він сказав під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018", передає кореспондент УНН.
"Я очікую від парламенту надзвичайно важливих рішень. При чому вже протягом найближчих тижнів рішень з кадрових питань. Йдеться про голосування за голову Національного банку. Ми маємо звернення наших міжнародних партнерів, МВФ", - сказав він.
Також, за словами Президента, важливо найближчим часом призначення оновленого складу ЦВК, завершення доукомплектування Конституційного суду тощо.
Нагадаємо, Рада у четвер може голосувати за новий склад ЦВК.