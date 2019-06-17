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Президент Германии: отношения ЕС и России уже не будут прежними

Киев • УНН

 • 25105 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Будущие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны будут искать новые подходы к сотрудничеству. Такое мнение высказал в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на ежегодном дебатах по внешней политике в летней резиденции президента Финляндии Саули Ниинистё в Култаранта, передает УНН.

Президент Германии: отношения ЕС и России уже не будут прежними

“Наши надежды, включая мои собственные, на широкое, все более интегрированное партнерство с РФ не материализовались. Мы живем в период напряженности, санкций и взаимных обвинений. Хотя причины конкретных конфликтов ни в коем случае не эквивалентны, с обеих сторон есть глубокое разочарование”, — считает он.

“Некоторые боятся возвращения того, что они называют „business as usual“ (бизнес как обычно). Я не разделяю этого опасения. Я не верю, что что-то на подобии „business as usual“ с Россией будет в дальнейшем. Москва ищет новые концептуальные рамки для своих отношений с ЕС”, — отметил Штайнмайер.

По его мнению, “многие признаки указывают на Россию, более обращенную внутрь, которая меньше, чем когда-либо за последние три века, видит (в Европе) пример и ресурс модернизации своего собственного будущего”.

“Более трезвые отношения, менее наполнены ожиданиями трансформации, могут быть хорошим вариантом. Но более прохладные, более дистанцированы отношения тоже не лишены рисков”, — указал президент ФРГ. Он добавил, что “тяжелым бременем” остается конфликт на востоке Украины и вопрос Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкие компании не будут работать в Крыму — Штайнмайер

Диалог между Евросоюзом и Россией отвечает интересам обеих сторон, считает Штайнмайер.

“Поскольку диалог не только в интересах России, он также в наших интересах. Особенно с таким сложным партнером, которым является Россия”, — считает президент ФРГ.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал законной аннексию Крыма Россией.

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