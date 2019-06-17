Президент Німеччини: відносини ЄС та Росії вже не будуть колишніми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Майбутні відносини Євросоюзу та Росії не будуть колишніми, сторони будуть шукати нові підходи до співпраці. Таку думку висловив у неділю президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи на щорічних дебатах із зовнішньої політики в літній резиденції президента Фінляндії Саулі Нііністё в Култаранта, передає УНН.
“Наші надії, включаючи мої власні, на широке, все більш інтегроване партнерство з РФ не матеріалізувалися. Ми живемо в період напруженості, санкцій і взаємних звинувачень. Хоча причини конкретних конфліктів ні в якому разі не еквівалентні, з обох сторін є глибоке розчарування”, — вважає він.
“Деякі бояться повернення того, що вони називають „business as usual“ (бізнес як звичайно). Я не поділяю цього побоювання. Я не вірю, що щось подібне „business as usual“ з Росією буде в подальшому. Москва шукає нові концептуальні рамки для своїх відносин з ЄС”, — зазначив Штайнмайер.
На його думку, “багато ознак вказують на Росію, більш звернену всередину, яка менше, ніж будь-коли за останні три століття, бачить (в Європі) приклад і ресурс модернізації свого власного майбутнього”.
“Більш тверезі відносини, менш наповнені очікуваннями трансформації, можуть бути хорошим варіантом. Але більш прохолодні, більш дистанційовані відносини теж не позбавлені ризиків”, — вказав президент ФРН. Він додав, що “важким тягарем” залишається конфлікт на сході України і питання Криму.
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Діалог між Євросоюзом і Росією відповідає інтересам обох сторін, вважає Штайнмайер.
“Оскільки діалог не тільки в інтересах Росії, він також в наших інтересах. Особливо з таким складним партнером, яким є Росія”, — вважає президент ФРН.
Нагадаємо, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер назвав законною анексію Криму Росією.