Президент назвал главные задачи украинской дипломатии

"Перед украинскими дипломатами стоит задача распространения правды о нашей борьбе, обеспечение поддержки нашей государственности и нашей независимости во всем мире. Также неразрывность тандема фронта военного и фронта дипломатического. Кое-где равнодушие отдельных международных игроков к судьбе нашего украинского государства тоже сожалению повторяется. Неизменными остались попытки Москвы поработить нашу свободу ", - заявил Порошенко.

Глава государства добавил, что когда Украина "станет свободной", она должна войти в состав европейского союза, "поскольку он будет существовать".

Напомним 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).