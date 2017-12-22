Президент назвав головні завдання української дипломатії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На сьогоднішній день, перед українськими дипломатами стоять завдання підтримки державності і незалежності України. Про це заяви Президент України Петро Порошенко на святкуванні з нагоди 100-річчя української дипломатії, передає кореспондент УНН.
“Перед українськими дипломатами стоїть завдання поширення правди про нашу боротьбу, забезпечення підтримки нашої державності і нашої незалежності у всьому світі. Також нерозривність тандему фронту військового і фронту дипломатичного. Подекуди байдужість окремих міжнародних гравців до долі нашої української держави теж нажаль повторюється. Незмінними залишилися намагання Москви поневолити нашу свободу”, — заявив Порошенко.
Голова держави додав, що коли Україна “стане вільною”, вона мусить увійти до складу європейського союзу, “оскільки він буде існувати”.
Нагадаємо 19 грудня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).