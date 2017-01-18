Президент: НАТО - это не вопрос денег, а вопрос безопасности

"НАТО это не вопрос денег, а вопрос безопасности", - цитирует Президента пресс-секретарь.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире.

Как сообщал УНН, Военный комитет НАТО выразил поддержку Украине в условиях российской агрессии.