Президент: НАТО - это не вопрос денег, а вопрос безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО не является вопросом денег, а является вопросом безопасности. Об этом Глава государства заявил в интервью Reuters, сообщил в своем микроблоге в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает УНН.
"НАТО это не вопрос денег, а вопрос безопасности", - цитирует Президента пресс-секретарь.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире.
Как сообщал УНН, Военный комитет НАТО выразил поддержку Украине в условиях российской агрессии.