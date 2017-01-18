Президент: НАТО – це не питання грошей, а питання безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що НАТО не є питанням грошей, а є питанням безпеки. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю Reuters, повідомив на своєму мікроблозі у Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко, передає УНН.
"НАТО це не питання грошей, а питання безпеки", - цитує Президента прес-секретар.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Bloomberg заявив, що НАТО залишилося єдиним ефективним безпековим механізмом у світі.
Як повідомляв УНН, Військовий комітет НАТО висловив підтримку Україні в умовах російської агресії.