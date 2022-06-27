Президент Молдовы посетила Бородянку, Бучу и Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Молдовы Майя Санду посетила разрушенные российскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"В Киевскую область приехала президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий", – написал Кулеба.
Напомним
Сегодня сообщали, что президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с рабочим визитом. Она намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.