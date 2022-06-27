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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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До Києва приїхала президент Молдови

До Києва приїхала президент Молдови

Київ • УНН

 • 601975 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. До Києва з робочим візитом прибула президент Молдови Мая Санду. Про це у Facebook повідомила її пресслужба, інформує УНН.

Цитата

"Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

23 чеврня Єврорада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

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