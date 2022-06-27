До Києва приїхала президент Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. До Києва з робочим візитом прибула президент Молдови Мая Санду. Про це у Facebook повідомила її пресслужба, інформує УНН.
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"Президент Республіки Молдова Мая Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу й Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", – ідеться у повідомленні.
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23 чеврня Єврорада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.