В Киев приехала президент Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киев с рабочим визитом прибыла президент Молдовы Майя Санду. Об этом в Facebook сообщила ее пресс-служба, информирует УНН.
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"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.
Напомним
23 июня Евросовет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.