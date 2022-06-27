Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент Молдови Мая Санду відвідала зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"На Київщину приїхала Президентка Молдови Мая Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, аби на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", – написав Кулеба.
Нагадаємо
Сьогодні повідомляли, що президент Молдови Мая Санду прибула до Києва з робочим візитом. Вона планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.