Президент Молдови відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

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"На Київщину приїхала Президентка Молдови Мая Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, аби на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій", – написав Кулеба.

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Сьогодні повідомляли, що президент Молдови Мая Санду прибула до Києва з робочим візитом. Вона планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.