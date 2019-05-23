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Президент Молдовы: будущее правительство должно наладить отношения с Россией

Президент Молдовы: будущее правительство должно наладить отношения с Россией

Киев  •  УНН

 • 10592 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что будущее правительство наладит отношения с Россией, которые в последнее время охладели, передает УНН.

“У нас три года было антироссийское правительство. Я бегал в Россию, как пожарный, чтобы спасать ситуацию. Такого больше не должно быть”, — сказал Додон в четверг вечером в эфире молдовского телеканала N-4.

Он подчеркнул, что отношения с Россией во многом зависят от того, кто возглавит правительство. “Надеюсь, что следующий кабинет наладит хорошие отношения с Москвой, чтобы мы могли экспортировать продукцию в Россию, чтобы у нас был газ дешевле”, — констатировал президент, отметив, что Молдова должна налаживать хорошие отношения “и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с другими странами”.

Напоминаем, в Молдове заявили, что Додон готовится к встрече с Зеленским.

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