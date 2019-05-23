Президент Молдовы: будущее правительство должно наладить отношения с Россией

“У нас три года было антироссийское правительство. Я бегал в Россию, как пожарный, чтобы спасать ситуацию. Такого больше не должно быть”, — сказал Додон в четверг вечером в эфире молдовского телеканала N-4.

Он подчеркнул, что отношения с Россией во многом зависят от того, кто возглавит правительство. “Надеюсь, что следующий кабинет наладит хорошие отношения с Москвой, чтобы мы могли экспортировать продукцию в Россию, чтобы у нас был газ дешевле”, — констатировал президент, отметив, что Молдова должна налаживать хорошие отношения “и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с другими странами”.

Напоминаем, в Молдове заявили, что Додон готовится к встрече с Зеленским.