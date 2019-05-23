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Президент Молдови: майбутній уряд повинен налагодити відносини з Росією

Президент Молдови: майбутній уряд повинен налагодити відносини з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон сподівається, що майбутній уряд налагодить відносини з Росією, які останнім часом охололи, передає УНН.

“У нас три роки був антиросійський уряд. Я бігав до Росії, як пожежник, щоб рятувати ситуацію. Такого більше не повинно бути”, — сказав Додон в четвер увечері в ефірі молдовського телеканалу N-4.

Він підкреслив, що відносини з Росією багато в чому залежать від того, хто очолить уряд. “Сподіваюся, що наступний кабінет налагодить добрі стосунки з Москвою, щоб ми могли експортувати продукцію в Росію, щоб у нас був газ дешевше”, — констатував президент, зазначивши, що Молдова повинна налагоджувати добрі стосунки “і з Брюсселем, і з Вашингтоном, і з іншими країнами”.

Нагадуємо, у Молдові заявили, що Додон готується до зустрічі із Зеленським.

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