У Молдові заявили, що Додон готується до зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Нещодавно відбулась дуже дружня і плідна телефонна розмова Президента Республіки Молдова Ігоря Додона з Президентом України Володимиром Зеленським. Було досягнуто попередньої домовленості про особисту зустріч і зараз ведеться робота над порядком денним в цьому напрямку. Про це повідомив радник глави молдовської держави із зовнішніх зв'язків Ауреліу Чокой, передає УНН із посиланням на a-tv.md.
Як пише видання, Чокой повідомив, що адміністрація президента Молдови готує повістку для можливої зустрічі Додона з президентом України Володимиром Зеленським.
“У Республіки Молдова традиційно складалися дружні і партнерські відносини з Україною. І, як Ви знаєте, зовсім недавно відбулася дуже дружня, конструктивна і плідна телефонна розмова Президента Республіки Молдова Ігоря Додона з Президентом України Володимир Зеленським. Було досягнуто попередньої домовленості про особисту зустріч і зараз ведеться робота над порядком денним в цьому напрямку”, — зазначив радник глави молдовської держави.
Як повідомляв УНН, Додон найближчим часом зустрінеться із Зеленським.