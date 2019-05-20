У Молдові заявили, що Додон готується до зустрічі із Зеленським

КИЇВ. 20 травня. УНН. Нещодавно відбулась дуже дружня і плідна телефонна розмова Президента Республіки Молдова Ігоря Додона з Президентом України Володимиром Зеленським. Було досягнуто попередньої домовленості про особисту зустріч і зараз ведеться робота над порядком денним в цьому напрямку. Про це повідомив радник глави молдовської держави із зовнішніх зв'язків Ауреліу Чокой, передає УНН із посиланням на a-tv.md.