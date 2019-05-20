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У Молдові заявили, що Додон готується до зустрічі із Зеленським

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Нещодавно відбулась дуже дружня і плідна телефонна розмова Президента Республіки Молдова Ігоря Додона з Президентом України Володимиром Зеленським. Було досягнуто попередньої домовленості про особисту зустріч і зараз ведеться робота над порядком денним в цьому напрямку. Про це повідомив радник глави молдовської держави із зовнішніх зв'язків Ауреліу Чокой, передає УНН із посиланням на a-tv.md.

Як пише видання, Чокой повідомив, що адміністрація президента Молдови готує повістку для можливої ​​зустрічі Додона з президентом України Володимиром Зеленським.

“У Республіки Молдова традиційно складалися дружні і партнерські відносини з Україною. І, як Ви знаєте, зовсім недавно відбулася дуже дружня, конструктивна і плідна телефонна розмова Президента Республіки Молдова Ігоря Додона з Президентом України Володимир Зеленським. Було досягнуто попередньої домовленості про особисту зустріч і зараз ведеться робота над порядком денним в цьому напрямку”, — зазначив радник глави молдовської держави.

Як повідомляв УННДодон найближчим часом зустрінеться із Зеленським.

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