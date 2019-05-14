Додон найближчим часом зустрінеться із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон провів телефонну розмову з обраним Президентом України Володимиром Зеленським під час якої було домовлено про зустріч. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Додон, передає УНН.
"Провів телефонну розмову з обраним Президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з обранням на пост глави сусідньої держави і побажав успіхів на відповідальній посаді", - написав Додон.
За його словами, під час розмови "обговорили відносини між Республікою Молдова і Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес".
"Домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч і обговорити актуальні питання", - написав президент Молдови.
Нагадаємо, новообраний Президент Володимир Зеленський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм.