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Додон найближчим часом зустрінеться із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон провів телефонну розмову з обраним Президентом України Володимиром Зеленським під час якої було домовлено про зустріч. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Додон, передає УНН.

"Провів телефонну розмову з обраним Президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з обранням на пост глави сусідньої держави і побажав успіхів на відповідальній посаді", - написав Додон.

За його словами, під час розмови "обговорили відносини між Республікою Молдова і Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес".

"Домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч і обговорити актуальні питання", - написав президент Молдови.

Нагадаємо, новообраний Президент Володимир Зеленський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм.

Українські Національні Новини

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